Chapecoense vence a Ferroviária fora de casa e entra de vez no G4 da Série B

A Chapecoense conquistou uma vitória importantíssima na Série B. A equipe venceu a Ferroviária por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo, na noite desta quinta-feira (9), foi válido pela 29ª rodada. O gol foi de Neto Pessoa, no segundo tempo e com a vitória, a Chapecoense chega aos 50 pontos e assume o terceiro lugar, entrando no G4. Já a Ferroviária, com 31 pontos, cai para a 16ª posição.

Jogo de VAR e polêmica

O primeiro tempo na Fonte Luminosa foi de muito equilíbrio e chances para os dois lados. A Chapecoense, jogando fora de casa, criou as melhores oportunidades. O goleiro Dênis Júnior, da Ferroviária, precisou fazer duas grandes defesas para evitar o gol. A chance mais clara, contudo, foi da Chape, quando o zagueiro Medina tirou uma bola em cima da linha.

Apesar das oportunidades criadas, o placar não saiu do zero na primeira etapa. As duas equipes mostraram muita intensidade, mas pecaram nas finalizações. O jogo, portanto, foi para o intervalo com um 0 a 0 disputado e a promessa de um segundo tempo com mais emoção e a rede balançando.

Na segunda etapa, o jogo seguiu tenso, mas com um gol que mudou a história. Aos 25 minutos, o atacante Neto Pessoa, que havia acabado de entrar, marcou para a Chapecoense. Ele aproveitou um desvio após uma cobrança de escanteio e colocou o time visitante na frente, para a festa da torcida catarinense.

A Ferroviária, então, foi para o tudo ou nada em busca do empate. Aos 35 minutos, o atacante Carlão chegou a marcar de cabeça. O VAR, no entanto, anulou o gol por uma participação de outro jogador no lance, gerando muita reclamação. A Chapecoense, por fim, conseguiu segurar a vitória polêmica e fundamental.

Jogos da 31ª rodada da Série B

Terça-feira (7/10)

Amazonas 2×1 Criciúma

Goiás 1×2 CRB

Botafogo-SP 1×0 Paysandu

Quarta (8)

Cuiabá 0x1 Novorizontino

Operário-PR 1×4 Athletic Club

Avaí 3×0 Volta Redonda

América-MG 1×1 Vila Nova

Quinta (9)

Ferroviária x Chapecoense – 19h

Coritiba x Atlético-GO – 19h30

Remo x Athletico-PR – 21h35

