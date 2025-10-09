São Paulo confirma dois jogos na Vila Belmiro

O São Paulo vai descer a serra e disputará dois jogos válidos pelo Brasileirão na Vila Belmiro. Os duelos contra Flamengo e Bragantino, nos dias 05 e 08 de novembro, respectivamente. A CBF confirmou as mudanças no seu site, nesta quinta-feira (09).

A casa santista receberá as partidas por conta da realização dos shows das bandas Linkin Park e Imagine Dragons no Morumbis. As apresentações acontecem nos dias 01º e 08 de novembro do próximo mês.

A realização dos jogos é fruto de um acordo que os clubes assinaram nesta temporada. O São Paulo tem direito a mandar três jogos na Vila Belmiro neste ano, mas ainda não realizou nenhum deles. Já o Santos pode jogar três vezes no Morumbis. O Peixe já utilizou o estádio tricolor duas vezes, contra o Juventude e o Vasco.

O acordo prevê que haverá o pagamento de aluguel, como qualquer negociação dos estádios para terceiros. A única diferença é que o São Paulo não precisará negociar de forma separada cada partida que quiser mandar na Vila Belmiro em 2025.

