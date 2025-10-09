Coritiba vence o Atlético-GO e dispara na liderança da Série B

O Coritiba é mais líder do que nunca da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (09), o Coxa conseguiu superar o Atlético Goianiense em uma partida muito complicada no Couto Pereira e venceu por 2 a 1. No final do jogo, os atletas se desentenderam

Com o resultado, o Verdão chegou aos 56 pontos e abriu cinco pontos do vice-líder Goiás. Já o Atlético perdeu uma sequência de oito jogos invictos e a chance de se aproximar do G4, já que permanece com 45 pontos, na décima colocação.

Coxa começa melhor e Dragão equilibra

A partida começou com pressão alviverde. Na primeira oportunidade, Iury Castilho arriscou de fora da área e mandou para fora. Depois, Gustavo Coutinho recebeu cruzamento na área e mandou por cima do gol. Castilho apareceu ainda duas vezes. Na primeira, Paulo Victor saiu errado em cruzamento e o atacante do Coxa cabeceou errado. Depois, o jogador arriscou de fora da área e o goleiro conseguiu se redimir com uma boa defesa.

O Dragão conseguiu equilibrar a partida e segurar a força ofensiva dos nossos da casa. Entretanto, os goianos tiveram apenas uma oportunidade já nos acréscimos. Yuri fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área, mas chutou para fora.

Atacante quebra jejum e Coritiba vence

No segundo tempo o Atlético manteve o equilíbrio e teve a primeira oportunidade. Robert arriscou da entrada da área e levou perigo ao gol de Pedro Morisco. O Coxa respondeu com De Pena, que tinha acabado de entrar, recebeu cruzamento na área, mas cabeceou para fora.

A partida ficou morna, muito disputada e o banco de reservas alviverde fez a diferença. Delatorre, que havia acabado de entrar, recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro para encerrar um jejum de três meses sem marcar. O atacante ainda teve a oportunidade de marcar mais um, mas mandou para fora.

Porém, o Coxa conseguiu fazer o segundo de pênalti. Após cruzamento na área, Maicon cabeceou e Tito cortou com o braço. Depois de revisão no VAR, o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Josué mostrou muita tranquilidade para marcar o segundo. Nos acréscimos, Adriano Martins apareceu sozinho na pequena área depois de cruzamento e descontou no Couto Pereira.

Depois do apito final, alguns jogadores se desentenderam no meio de campo. O principal alvo acabou sendo Josué, que havia provocado os jogadores visitantes depois do seu gol. O goleiro Vladmir, reserva do Dragão, recebeu o cartão vermelho.

