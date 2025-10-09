Vitor Roque corre risco de pegar até dez jogos de suspensão por sanção do STJD

A boa fase de Vitor Roque pelo Palmeiras no Brasileirão tem a possibilidade de sofrer uma interrupção. Afinal, o atacante fez uma postagem em suas redes sociais na tentativa de provocar o rival São Paulo depois da vitória, de virada. No entanto, a atitude virou motivo de acusação da Procuradoria do Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD). Deste modo, caso a instituição jurídica considere o o jogador como culpado, ele pode receber entre cinco a dez jogos como punição, segundo. o portal “Estadão”.

Há também a probabilidade da inclusão de uma multa de R$ 100 mil como outra pena. A conduta de Vitor Roque se enquadrou no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportivo (CBJD), bem como no artigo 139 do Regulamento Geral da CBF. Por isso algumas alegações apontam denúncias de atos discriminatórios.

Vitor Roque se arrepende de postagem

Após o resultado positivo sobre o São Paulo, Vitor Roque publicou a foto de um tigre – para se referir a ele próprio, já que o animal também é o seu apelido – que abatia um cervo, alcunha pejorativa de anos que é ligada ao São Paulo.

Poucos minutos depois, o jogador apagou a postagem. Afinal, há relatos em informação da “ESPN”, que dirigentes do Palmeiras buscaram orientar o atacante. A intenção era mostrar que tais posturas não são mais permitidas dentro do futebol.

Um eventual desfalque de Vitor Roque por cumprir punição aplicada pelo STJD tem chances de provocar um impacto negativo no Palmeiras. Especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro, em que o Alviverde é candidato ao título. Isso porque, o atacante passa por uma sequência de atuações decisivas. Prova disso é que nos últimos dez jogos, ele marcou oito gols e deu duas assistências. Neste intervalo, aliás, a equipe assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

