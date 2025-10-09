InícioEsportes
São Paulo vence Olimpia e se classifica às quartas de finais da Libertadores Feminina

São Paulo garantiu as três equipes brasileiras nas quartas de final da Libertadores

São Paulo garantiu as três equipes brasileiras nas quartas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Staff images Woman/CONMEBOL)
O São Paulo garantiu a sua vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina. Na noite desta quinta-feira (09), as Soberanas não tiveram vida fácil, mas conseguiram vencer o Olimpia por 1 a 0, com um gol contra, em Banfield, na Grande Buenos Aires.

Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos. A liderança ficou com o Colo-Colo, que teve 100% de aproveitamento e fez nove pontos. Nas quartas de final, as Soberanas enfrentam o Deportivo Cali.

Tricolor tem dificuldade para chegar no ataque

A partida começou com um susto do Olimpia. Após cobrança de escanteio, Riso subiu e cabeceou a trave. No rebote, Pión também cabeceou e acertou o travessão. O Tricolor respondeu em chute de Crivelari, que desviou na defesa e ficou nas mãos de Ortiz.

O jogo seguiu com domínio das Soberanas, que não conseguiram levar tanto perigo. Aline Milene arriscou de fora da área e Ortiz fez defesa sem dificuldade. Depois, Isa Guimarães fez boa jogada e chutou cruzado, para mais uma boa defesa da goleira. No rebote, Crivelari tentou aproveitar, mas a paraguaia salvou mais uma vez.

Gol chorado garante a classificação do São Paulo

Precisando da vitória, as Soberanas partiram para cima. Na primeira oportunidade, Aline aproveitou falha da defesa, tentou encobrir Ortiz e a defesa tirou em cima da linha. O gol chegou a ser marcado, mas  o VAR anulou. Só que no minuto seguinte, Isa Guimarães acabou sendo atropelada por Vizcuña. Pênalti, que a própria Isa bateu, mas parou na goleira. No rebote, a atacante tentou de novo, mas a paraguaia levou a melhor. Só que a bola bateu na perna de Pión e morreu no fundo do gol.

O São Paulo conseguiu controlar bem o jogo e quase ampliou com Milene, que se esticou após cruzamento na área e tocou de mansinho para fora. Nos minutos finais, o Olimpia tentou pressionar, mas não conseguiu levar perigo e a vitória ficou com as Soberanas.

OLIMPIA 0 x 1 SÃO PAULO

Copa Libertadores Feminina – 3ª rodada – Grupo C
Data e horário: 09/10/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)
Gol: Pion (contra), 04’/2ºT (0-1)
OLIMPIA: Isabel Ortiz; Riso, Alonso e Vizcuña (Barreto, 43’/2ºT); Rolón, Garcete (Aguilera, 31’/2ºT), Garay, Pión (Yanina González, 21’/2ºT) e Jorgelina González (Peralta, 31’/2ºT); Villalba (Dahiana Rivas, 21’/2ºT) e Cartaman. Técnico: Roberto Stegmayer.
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderán, Carol Gil, Kaká e Bia Menezes; Karla Alves (Maressa), Aline Milene (Robinha, 39’/2ºT) e Camilinha; Isa Guimarães (Vitorinha, 39’/2ºT), Millene (Serrana, 32’/2ºT) e Giovana Crivelari (Darlene, 32’/2ºT). Técnico: Thiago Viana.
Árbitro: Marcela Zambrano (EQU)
Assistentes: Mônica Amboya (EQU) e Stefania Paguay (EQU)
VAR: Anahi Fernandez (URU)
Cartões Amarelos: Vizcuña (OLI); Carol Gil, Karla Alves e Robinha (SPFC)

