Conmebol abre licitação por direitos de TV de 2027 a 2030

A Conmebol iniciou oficialmente a licitação pelos direitos de transmissão de seus principais torneios. A entidade abriu o processo para a venda dos pacotes da Libertadores, Sul-Americana e Recopa. A nova concorrência, aliás, é válida para o ciclo de 2027 a 2030. Gigantes da mídia, como Globo, Disney e Netflix, estão entre os convidados.

Aliás, a entidade sul-americana convidou um grupo diverso de empresas para a disputa. Além das emissoras de TV aberta citadas, a lista inclui gigantes do streaming como Disney (ESPN), Paramount, Amazon, CazéTV e Netflix. Essas plataformas, portanto, também poderão apresentar suas propostas pelos torneios.

O modelo de venda foi dividido em diferentes pacotes para o mercado. São três pacotes para a Libertadores e três para a Sul-Americana. As indicações são parecidas para os dois torneios. Um dos pacotes é para TV e plataformas abertas, e os outros dois são para plataformas fechadas. Há também um sétimo pacote que engloba as duas competições.

O cronograma do processo de licitação já está definido pela Conmebol. As empresas interessadas têm até o dia 10 de novembro para apresentar suas ofertas. A expectativa da entidade, por fim, é anunciar os vencedores da disputa até o final do mesmo mês.

Atualmente, os direitos da Libertadores na TV aberta são da Globo e da GE TV. Na TV por assinatura, ESPN e Paramount transmitem o torneio. Já a Sul-Americana tem o SBT como detentor do pacote de TV aberta. ESPN, Paramount e CazéTV (melhores momentos) completam a lista dos atuais parceiros da confederação.

