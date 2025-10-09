Empresa de John Textor tem nova mudança na diretoria, e executivo do Tottenham assume

A Eagle Football, empresa de John Textor, passou por mais uma mudança significativa em sua diretoria. A companhia, que administra a SAF do Botafogo, anunciou a saída de Mark Affolter, um dos principais membros do conselho. Para o seu lugar, a empresa contratou Hemen Tseayo, que atualmente é diretor de desenvolvimento estratégico do Tottenham, da Inglaterra.

A saída de Affolter, aliás, é a segunda baixa importante na empresa em menos de uma semana. Recentemente, o diretor independente Christopher Mallon também já havia deixado a companhia. Affolter era um dos membros de maior envolvimento na Eagle e chegou por ser parceiro da Ares, fundo de investimento que emprestou dinheiro a Textor para a compra do Lyon.

Hemen Tseayo, o novo membro do conselho, tem um longo e respeitado histórico no futebol europeu. Antes de seu cargo atual no Tottenham, ele também trabalhou no Manchester United, como chefe de estratégias. O executivo, inclusive, continuará em sua função no clube inglês enquanto participa do conselho da Eagle Football.

A mudança atinge diretamente a estrutura que comanda o Botafogo. Mark Affolter, assim como Chris Mallon, era um dos três membros do conselho da Eagle Football BIDCO. Esta empresa, na prática, é a dona da SAF do clube alvinegro. A reestruturação na cúpula da companhia, portanto, segue em ritmo acelerado.

