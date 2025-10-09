Santos e Fortaleza tem mudança de data e horário

Além de anunciar a data do clássico contra o Palmeiras, a CBF comunicou mais uma novidade no calendário do Santos. A partida contra o Fortaleza, que estava programada para o dia 03 de novembro, segunda-feira, às 20h, passou para o sábado, dia 1º, às 16h. A entidade atendeu um pedido dos dois clubes, que pediram a antecipação do jogo, já que entram em campo na quinta-feira seguinte.

Será a primeira vez que Juan Pablo Vojvoda irá reencontrar o seu antigo clube. O argentino esteve no comando do Leão da Pici por quatro anos e meio, com 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. O treinador conquistou cinco títulos e garantiu a classificação para três Copas Libertadores.

Agora no Santos, Vojvoda tenta afastar o Alvinegro da zona de rebaixamento, onde o Tricolor se encontra no momento. No primeiro turno, o Peixe conseguiu levar a melhor no Castelão e venceu por 3 a 2, no último jogo antes da pausa do Mundial de Clubes.

