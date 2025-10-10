Em jogo com gols anulados e pênalti perdido, Remo supera Athletico-PR e se aproxima do G4

Em jogo marcado por gols anulados e um pênalti perdido, o Remo levou a melhor sobre o Athletico-PR ao vencer por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (9), pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Marcelinho abriu o placar para os donos da casa, Dudu igualou para os paranaenses, mas Caio Vinícius selou o triunfo dos paraenses no Estádio do Baenão.

O atacante Viveros chegou a marcar para os visitantes aos 35 minutos do primeiro tempo, mas estava em situação de impedimento. No começo da etapa final, o Furacão voltou a balançar a rede, desta vez com Luiz Fernando. Mas o atacante, a exemplo do colega de posição, estava impedido. Aos 38′, Pedro Rocha teve a oportunidade de ampliar de pênalti para os paraenses, mas carimbou a trave.

Com o resultado, o Leão chegou pela primeira vez ao terceiro triunfo consecutivo na competição. Desse modo, o técnico Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento desde que chegou a Belém do Pará.

Na próxima rodada, a 32ª, o time azulino terá pela frente o clássico Re-Pa pela frente. O duelo será na terça-feira (14), às 19h30. No mesmo dia, porém às 21h30, o Athletico recebe o Avaí na Ligga Arena, em Curitiba.

Jogos da 31ª rodada da Série B

Terça-feira (7/10)

Amazonas 2×1 Criciúma

Goiás 1×2 CRB

Botafogo-SP 1×0 Paysandu

Quarta (8)

Cuiabá 0x1 Novorizontino

Operário-PR 1×4 Athletic Club

Avaí 3×0 Volta Redonda

América-MG 1×1 Vila Nova

Quinta (9)

Ferroviária 0x1 Chapecoense

Coritiba 3×0 Atlético-GO

Remo 2×1 Athletico-PR

