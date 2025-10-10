Brasil faz excelente partida e goleia a Coreia do Sul por 5 a 0

Rodrygo celebra um de seus dois gols e é abraçado por Estêvão, que tambem marcou dois neste 5 a 0 sobre a Coeria do Sul - (crédito: Foto: Reprodução GE TV)

Com futebol ofensivo e envolvente, o Brasil goleou a Coreia do Sul em amistoso na manhã desta sexta-feira, 10/10, por 5 a 0. O jogo, realizado no Estádio Copa do Mundo, em Seul, mostrou um time canarinho dominante, com um esquema muito ofensivo (4-2-4) e ótima atuação coletiva. O garoto Estêvão brilhou. Fez dois gols. Rodrygo também marcou duas vezes, e Vini Jr. fechou a surra sobre um rival irreconhecível. Esta foi a oitava vitória da Seleção sobre os sul-coreanos em nove confrontos na história — e o quarto triunfo consecutivo jogando no principal estádio da Coreia do Sul.

Este foi o primeiro dos dois amistosos do Brasil nesta Data Fifa de outubro. O próximo duelo será na terça-feira (14), no Estádio de Tóquio, contra o Japão, às 7h30 (horário de Brasília).

Brasil engole a Coreia no primeiro tempo

O Brasil entrou em campo no esquema 4-2-4. Matheus Cunha estava centralizado, com três homens de frente: Rodrygo, Vini Jr. e Estêvão, flutuando bastante. Assim, a Seleção buscou se impor no ataque, com trocas de passe e duas finalizações de fora da área, com Vini Jr. e Rodrygo. O toque de bola envolveu o rival e, aos 13 minutos, saiu o gol brasileiro. Ótima troca de passes entre Vini Jr. e Rodrygo, com Bruno Guimarães encontrando Estêvão livre na frente para fazer 1 a 0.

Aos 17 minutos, Estêvão cobrou uma falta na cabeça de Casemiro, que mandou para a rede. No entanto, o que seria o segundo gol do Brasil foi anulado por impedimento. A Coreia não se encontrava em campo. Os brasileiros chegaram aos 20 minutos com 60% de posse de bola e 4 a 0 em finalizações. Afonal, quem parecia estar jogando em casa?

Son completou 137 jogos pela Coreia e se tornou o jogador com mais partidas por sua seleção (estava empatado com o atual técnico, Hong Myung-bo, astro sul-coreano do início do século). Ele tentava buscar o jogo para ver se a Coreia conseguia chegar ao ataque, mas nada dava certo para o time da casa. O Brasil mandava em campo e foi criando oportunidades. Vini quase ampliou de letra; Militão cabeceou uma raspando o travessão. Aos 40, após nova boa jogada de Vini e passe excelente de Casemiro para Rodrygo dominar e ampliar, o Brasil fechava um excelente primeiro tempo.

Segundo tempo com gols relâmpagos

O time brasileiro voltou fazendo marcação sob pressão. E deu muito certo. Aproveitando erros na saída, fez dois gols antes dos quatro minutos. No primeiro, Estêvão forçou em cima de Kim Min-jae (zagueiro do Bayern-ALE), roubou a bola e fez 3 a 0. Dois minutos depois, novo erro de saída, e Casemiro tocou para Vini Jr. Este viu Rodrygo sozinho. Foi o camisa 10 dominar, chutar e correr para comemorar o quarto gol.

Vini deixa o dele

Somente depois que o placar já estava 4 a 0 foi que a Coreia esboçou alguma coisa no ataque. Mas a seleção, apesar da classificação para a Copa assegurada, se mostrou muito frágil para enfrentar um Brasil inspirado. E, em uma das vezes em que tentava o gol, deu a chance para um contra-ataque: Paquetá cortou, Matheus Cunha lançou Vini Jr. Em velocidade, o brasileiro ganhou a jogada, entrou na área e tocou para, enfim, deixar o dele, e fechar a goleada em 5 a 0.

COREIA DO SUL 0x5 BRASIL

Amistoso internacional

Data: 10/10/2025

Local: Estádio Copa do Mundo, Seul (KOR)

Gols: Estevão, 12’/1ºT (0-1); Rodrygo, 40’/1ºT (0-2); Estêvão, 1’/2ºT (0-3); Rodrygo, 3’/2ºT (0-4); Vini Jr, 32’/2ºT (0-5)

COREIA DO SUL: Jo Hyeon-woo; Kim Min-jae (Park Jin, 17’/2ºT), Cho Yu-min e Kim Ju-sung; Seol Young-woo, Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu, 17’/2ºT), Hwang In-beom (Jens Castrop, Intervalo), Park Seung-ho (Won du-Jae, 30’/2ºT) e Lee Kang-in (Lee dong-Gyeong, 17’/2ºT); Lee Tae-seol e Son (Oh Hyeon-gyu, 17’/2ºT). Técnico: Hong Myung-bo

BRASIL: Bento; Vitinho (Paulo Henrique, 24’/2ºT), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto, 24’/2ºT); Casemiro e Bruno Guimarães (André, 34’/2ºT); Estêvão (Paquetá, 24’/2ºT), Matheus Cunha (Igor Jesus, 34’/2ºT), Vini Jr (Richarlison, 34’/2ºT) e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Aburahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT)

VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)

Cartões amarelos: Kim Ju-sung, Kim Min-jae, Won Du-Jae (KOR); Gabriel Magalhães (BRA)

