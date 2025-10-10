Rodrygo comemora grande atuação pela Seleção Brasileira: “Feliz por estar de volta”

Rodrygo foi um dos grandes nomes da Seleção na goleada sobre a Coreia do Sul - (crédito: Foto: Han Myung-Gu/Getty Images)

No primeiro amistoso de olho na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira teve uma boa atuação e goleou a Coreia do Sul com tranquilidade, por 5 a 0, em Seul. Em campo, os titulares esbanjaram alta intensidade e bom futebol, com um desempenho consistente, sobretudo de um velho conhecido de Carlo Ancelotti: Rodrygo, O atacante do Real Madrid falou sobre seu retorno à equipe.

“Estou muito feliz por estar de volta. Passei um tempo longe da Seleção. Estava com muita saudade. Já sabia, tinha na cabeça de levar esses amistosos como final de Copa do Mundo. Foi o que tentei fazer hoje. Deu tudo certo. Feliz com meus gols, com desempenho, mais feliz com o desempenho da equipe. A gente está num ótimo caminho para Copa do Mundo”, afirmou~.

Dentro das quatro linhas, o trio Estêvão, Rodrygo, que marcaram dois gols cada, e Vini Jr, que completou a goleada, se destacaram. Além disso, Matheus Cunha também trouxe dinâmica e intensidade ao setor ofensivo.

Com os tentos, o jogador do Real Madrid chegou a oito gols nesse ciclo de Copa e se isolou na artilharia da Seleção. Vale lembrar que ele não apareceu nas primeiras listas de convocados de Carlo Ancelotti. Por fim, depois de atuar no Seul World Cup Stadium, o Brasil enfrenta o Japão em amistoso às 7h30 de terça-feira.

“Foi o que ele (Ancelotti) deixou de mensagem para gente antes do jogo. A gente sabia disso também. É sempre importante deixar uma defesa sólida. Todo mundo defende, todo mundo ajuda… aos poucos, o ataque começa funcionar. Muito feliz pela vitória, pelo meu desempenho pessoal também. É seguir assim”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.