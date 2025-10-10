Entenda quais são os planos do Corinthians para quitar dívida da Arena

Em meio à paralisação do Brasileirão para os jogos da Seleção Brasileira na Data Fifa, o Corinthians se movimenta nos bastidores para tentar sanar a dívida da NeoQuímica Arena.

De acordo com informações publicadas pelo UOL, o Corinthians foi até a Caixa Econômica Federal para pedir o valor da quitação da dívida da NeoQuímica Arena. O valor da dívida está em R$670 milhões, aproximadamente.

Ainda segundo o UOL, a Caixa ainda não respondeu oficialmente o Corinthians sobre o valor que seria cobrado caso o clube paulista pague a dívida à vista.

No momento, o Corinthians tem mais de 2 bilhões de reais em dívidas. O clube ainda não pagou o transfer ban de R$40 milhões por Félix Torres. Logo, não teria dinheiro para quitar a Arena de imediato.

Contudo, de acordo com o UOL, o Corinthians negocia uma nova venda de naming rights do estádio com algumas empresas. Um dos pedidos do clube seria o adiantamento do valor do pagamento. Com isso, o clube poderia quitar a dívida, caso o desconto do pagamento à vista seja próximo do que espera receber de um novo patrocinador.

Corinthians busca novos parceiros

Neste momento, o Corinthians estaria negociando com cerca de três empresas para vender um combo de naming rights e patrocínio master. Segundo o UOL, o Timão teria comunicado a Esportes da Sorte, atual patrocinadora, que tem um desejo de receber mais dinheiro. Avisando que a empresa poderia entrar na concorrência para se manter como master e detentora do naming rights do estádio.

De olho no mercado, o Corinthians deseja receber cerca de 270 milhões no combo ‘naming rights + patrocínio master’. Neste valor, 70 milhões de naming rights – com um contrato de 700 milhões por 10 anos – e 200 milhões como master em um contrato de três anos, totalizando 600 milhões.

