Ancelotti exalta desempenho da Seleção em amistoso: “Completa em todos os aspectos”

A Seleção Brasileira teve um grande atuação diante da Coreia do Sul, em Seul, e aplicou uma goleada por 5 a 0, com destaque para o trio Rodrygo, Estêvão e Vini Jr, autores dos gols. Na coletiva de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti exaltou o desempenho de seus jogadores, que, na visão dele, tiveram comprometimento e mostraram qualidades individuais importantes.

“Foi um jogo completo da equipe. Acho que jogamos muito bem, com e sem a bola. Acredito que o comprometimento da equipe foi muito bom. E quando o time entra com esse compromisso em campo, a qualidade aparece, e apareceu muito bem. O jogo mostrou qualidades individuais realmente muito, muito importantes”, afirmou.

“Estou muito satisfeito com o jogo da equipe. Obviamente, se você coloca uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, a qualidade individual na frente aparece. A equipe saiu muito bem, porque o Rodrygo jogou uma partida muito boa, o Estêvão também. Na frente, a equipe tem muita variedade, solução ofensiva, e hoje aproveitamos a qualidade individual desses jogadores”, completou.

“Hoje o time mostrou que pode jogar a esse nível, com intensidade, com qualidade, com compromisso. Desde que eu estou aqui, eu falo do compromisso coletivo. Esta é uma base e depois quando a equipe tem esta base, eu tenho muita possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, com o compromisso, usamos também a qualidade, que também esses jogadores têm. Mas hoje, usamos a qualidade para fazer isso, e é o que a Seleção precisa”, frisou.

Atuação consistente e intensidade

Dentro das quatro linhas, o trio Estêvão, Rodrygo, que marcaram dois gols cada, e Vini Jr, que completou a goleada, se destacaram. Além disso, Matheus Cunha também trouxe dinâmica e intensidade ao setor ofensivo. Por fim, depois de atuar no Seul World Cup Stadium, o Brasil enfrenta o Japão em amistoso às 7h30 de terça-feira (14).

“É muito importante saber como sair jogando, se você tem bom controle e se não há problemas na saída desde a retaguarda. Evidente que o Cunha, como atacante, ajuda bastante na saída de bola, é muito móvel e não fixa a posição dos adversários. E quando, como hoje, a equipe adversária pressiona intensamente o zagueiro ou a linha defensiva, a posição de Cunha torna-se ainda mais relevante. Temos várias opções, obviamente, pois o Igor possui características diferentes, e o Richarlison também tem características próprias”, finalizou.

