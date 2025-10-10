Nova versão ou original? GeTV lança vinheta para gols da Seleção Brasileira e divide opiniões

A goleada brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul trouxe consigo uma adaptação mais atual da tradicional vinheta “Coração Verde-Amerelo” para os gols da Seleção. Lançada pela ‘GeTV’ na manhã desta sexta-feira (10), a trilha histórica das transmissões da Globo para jogos da Canarinho ganhou uma nova versão com batida de funk e dividiu opiniões entre torcedores.

Uma ala mais conversadora demonstrou resistência ao som lançado pelo canal, destacando o valor simbólico da vinheta tradicional. Já a outra, mais adepta à modernização, expressou estranheza pelo novo, mas aprovou a inovação.

“Acho a original melhor, mas ficou maneirinha também”, opinou um torcedor. Já outro não escondeu a insatisfação com a vinheta: “Tinham que funkeirizar, né? Música sempre foi boa e agora isso”.

O grave logo antes de começar a batida é de um bom gosto. https://t.co/4zsH1fxHt8 — Wemerson Ribeiro (@wmsribeiro) October 10, 2025

A nova vinheta estreou em um momento de empolgação para a torcida brasileira. Sob chuva e diante de mais de 60 mil pessoas em Seul, a Seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O resultado animou o público e deu novo fôlego ao trabalho de Carlo Ancelotti à frente da equipe nacional.

nao adianta GE voces nunca irão conseguir ser tao iconic igual esse da globo que automaticamente ja sentimos vontade de pintar as ruas com as cores do brasilpic.twitter.com/0FHp1GL941 https://t.co/qtQBvvlo4U — ? ? (@3RACHAGOAT) October 10, 2025

De gol em gol, com direito a replay

O Brasil realmente foi do jeito que sabe, mas exibindo uma evidente melhora tática sob o comando de Ancelotti. Com uma formação ofensiva composta por Vini Jr., Estêvão e Rodrygo, o Brasil não deu espaço ou oportunidade à seleção sul-coreana durante o embate.

Estêvão e Rodrygo balançaram as redes logo na etapa inicial e deixaram o Brasil em vantagem por 2 a 0 no intervalo. A jovem promessa do Chelsea ainda marcou mais um na volta aos gramados para o segundo tempo, com apenas dois minutos de bola rolando.

E se Estêvão fez mais um, então nada mais justo que Rodrygo seguir pelo mesmo caminho, O atacante do Real Madrid também anotou seu segundo tento na partida e garantiu o cenário de golada ao Brasil, por 4 a 0 àquela altura. Mas Vini Jr. ainda apareceu para guardar o dele e fechar o placar histórico em solo asiático.

Próxima parada da Seleção: Japão

A goleada em Seul marcou o primeiro compromisso desta Data Fifa e dos amistosos preparativos para Copa. Com compromisso agendado para próxima terça-feira (14), a delegação brasileira segue na Ásia para encarar o Japão e encerrar, enfim, o ciclo internacional programado pela CBF para testes pré-Mundial de 2026.

O duelo contra os japoneses está marcado para as 07h30 (no horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium ou Estádio de Tóquio, em Chofu.

