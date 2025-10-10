Santos muda de ideia e desiste de mandar jogo do Brasileirão no Morumbis

A reta final do Brasileirão pode mais do que decisiva para o Santos. Na temporada em que retornou à elite do futebol brasileiro, o Peixe briga mais uma vez contra o risco de queda para a segunda divisão.

O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Peixe tem três pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z4. neste momento. E é justamente contra o Vitória que o Santos mudou de ideia sobre o confronto direto.

De acordo com informações publicadas pelo portal ‘Diário do Peixe’, o Santos desistiu de mandar o jogo contra o rubro-negro baiano, pela 29ª rodada do Brasileirão, no MorumBIS, na capital paulista.

O duelo segue marcado para a próxima segunda-feira, dia 20, às 21h30, na Vila Belmiro. Ainda segundo o portal, o Santos ainda não decidiu se ainda vai mandar jogos na capital nesta reta final de Brasileirão.

Santos e São Paulo firmaram acordo de troca de estádios

Em julho deste ano, Santos e São Paulo fizeram um acordo de “troca” que prevê a realização de três jogos do Peixe no MorumBIS e três jogos são paulinos na Vila Belmiro. No entanto, o São Paulo pediu ao Santos para realizar mais um jogo na Vila, o que abre jurisdição para o Santos ter mais um duelo no MorumBIS.

Neste Brasileirão, o Santos já mandou duas partidas no estádio do São Paulo. O primeiro foi contra o Juventude, onde o Peixe venceu por 3 a 1, na 18ª rodada, diante de 37.485 torcedores. Já o segundo, a torcida do Santos quer esquecer. Foi a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0, na 21ª rodada, com público de 54.474 torcedores.