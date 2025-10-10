Problema com patrocinador faz Grêmio atrasar salários de setembro

O Grêmio passa por uma situação incômoda. Fechou o mês de setembro sem conseguir pagar o salário dos jogadores. A informação é de que o clube comunicou ao elenco que atrasaria por alguns dias a quitação das remunerações. Outro benefício, o direito de imagem, que é pago ao fim do mês segue regularizado.

Em contato, a diretoria e a assessoria de imprensa do Tricolor gaúcho indica que está sofrendo dificuldades com fluxo de caixa. Apesar disso, o Grêmio não declara oficialmente que não conseguiu pagar a remuneração dos jogadores dentro do prazo De acordo com informação da “Gaúcha ZH”, o contexto financeiro adverso é um dos efeitos da dificuldade em cumprir o prazo para os repasses por parte da Alfa, patrocinadora máster do clube.

Assim, a casa de apostas indicou que provavelmente terá condições de regularizar em janeiro as quantias de patrocínio, que deveriam ser pagas em outubro, novembro e dezembro. A Alfa preferiu não se aprofundar sobre o caso de atraso do pagamento de patrocínio mensal ao Imortal.

“A Alfa Entretenimento não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes. Essa é uma premissa que está na empresa desde o início, quando a mesma iniciou suas parcerias. A Alfa reafirma sua postura de transparência e integridade, sempre pautada pelo cumprimento das normas e seus valores”, informa a nota da Alfa.

Em busca de soluções

Portanto, com o intuito de amenizar o cenário, o Grêmio estuda algumas opções como solicitar valores por empréstimo com bancos ou por meio de outros destinos para regularizar os salários do elenco e ter condições de cumprir com obrigações de rotina.

Com a necessidade do clube em procurar saídas para normalizar a remuneração dos jogadores, a Alfa fez a promessa que ficará responsável em bancar financeiramente os juros dos eventuais empréstimos que o Tricolor gaúcho acertar com bancos com o intuito de regularizar os vencimentos não apenas do elenco, mas também para conseguir cumprir as obrigações de rotina.

De forma mensal, a casa de apostas desembolsa R$ 4 milhões ao Tricolor gaúcho. Ou seja, o clube sofrerá com uma diferença de R$ 12 milhões nas contas em comparação do que estava previsto. Por ano, o acordo de patrocínio prevê que a Alfa precisa fazer um investimento de R$ 50 milhões. A empresa também é patrocinadora do Internacional, mas não há relatos de problemas de atraso de pagamento de quantias previstas no vínculo de parceria.

