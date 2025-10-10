Após término com Léo Pereira, Karoline Lima abre o jogo: "Não me permito mais fazer isso"

Karoline Lima abriu o jogo sobre o término com Léo Pereira, em entrevista ao “PodDelas”, na quinta-feira (9). Dessa forma, ela contou que se permite sofrer, mas que está focada em se cuidar.

“Super me permito. Coitadas das minhas amigas. Às vezes, o momento não é mais de luto, é outra coisa. Tô sendo muito real. Tô me permitindo sentir, viver e fazer as coisas que tem vontade. Acho que eu tinha esquecido um pouco isso, o meu compromisso é comigo. Não tenho agenda para cumprir, encaixar. As coisas estão vindo. Tô feliz demais, no sentido de me realizar. Os últimos dias foram muito gostosos. Estou encontrando meus amigos, as pessoas que me amam”, disse.

Além disso, a influenciadora reconheceu um defeito que tem em suas relações: a de se entregar demais.

“Eu sou muito entregue. Foi o que eu mais ouvi, das amigas, terapeuta. Eu vivo a vida das pessoas com quem me relaciono. É um defeito meu (…) não é sobre o outro, é sobre mim. Sobre me recolher, permitir que sinta falta, procure”, afirmou.

Por fim, Karoline desconversou ao ser questionada sobre uma possível reconciliação com Léo Pereira. Ela ressaltou que a prioridade vai ser sempre ela.

“Eu não me permito mais fazer isso comigo, independente de quem estiver do meu lado, sozinha ou em um relacionamento. É sobre mim, em um relacionamento. Nunca me coloquei na lista de prioridades da minha vida”, desabafou.

Término de Léo Pereira e Karoline

No final de setembro, Karoline Lima confirmou o término com o jogador do Flamengo. O agora ex-casal estava junto há cerca de dois anos. Aliás, a influenciadora chegou a se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde eles moravam em uma mansão em um condomínio luxuoso no Rio de Janeiro.

Karoline, que sempre expôs sobre sua vida pessoal, dessa vez não comentou o que causou o término. No entanto, o jogador do Flamengo já dava indícios de desgaste antes do fim, com postura de solteiro e incômodos com a exposição de Karoline. Um dos estopins, ainda de acordo com o jornal ‘Extra’, teria sido a manifestação de Karol em meio à repercussão do processo movido por Tainá Militão, ex do zagueiro, contra o jogador.

Léo teria supostamente se incomodado com a manifestação pública de Karoline, ainda que fosse para defendê-lo, e o episódio agravou a crise no relacionamento. Segundo o site, o zagueiro teria prometido à ex que Karol não voltaria a mencionar o assunto.

“Ele nunca foi pego de surpresa em absolutamente nada (com relação à exposição). Ele sempre esteve ciente de tudo. Nunca fiz nada sem aprovação, nunca agi na ‘louca’ como vocês imaginam”, escreveu Karoline nos comentários do perfil “Segue a Cami”, no Instagram.

Crise no relacionamento

Fontes ouvidas pelo jornal descartaram surpresa com o fim do relacionamento, que, segundo relatos, já se arrastava. Isso porque o zagueiro tinha adotado comportamentos recentes que já indicavam distanciamento e interesse na “vida de solteiro”. Enquanto Karol fazia planos para comprar uma casa com o amado, o atleta procurava um imóvel apenas para ele.

Amigos também se atentaram à troca de foto no perfil do WhatsApp, além do afastamento emocional notório durante o convívio. Contudo, seguindo os relatos, o desgaste se evidenciou justamente após Karoline comentar publicamente sobre o processo judicial movimento por Tainá Militão contra o zagueiro.

O jogador teria se irritado com o fato e, após uma discussão, combinado com a parceira de não tocar mais sobre o assunto. A quebra desse acordo, então, sobressaiu entre os fatores determinantes para o rompimento.

Polêmicas envolvendo Léo Pereira

Já segundo apurações do portal LeoDias, os indícios por parte do jogador foram além. Isso porque o defensor teria participado de uma festa na Argentina durante a passagem do Flamengo pelo país, em jogo classificatório da Libertadores. O episódio acentuou ainda mais a tensão entre o casal.

Antes disso, porém, o zagueiro já tinha comparecido em “eventos proibidos”. Primeiramente, Léo teria participado de uma confraternização no dia 20 de agosto, após a vitória rubro-negra sobre o Inter pela Libertadores. O zagueiro, posteriormente, organizou uma festinha em Porto Alegre no dia 14 de setembro.

O jornal aponta para presença da modelo Nayara Caroline, Miss Rio Grande do Sul FNBI 2025, em ambos eventos. Já uma amiga da moça confirmou o envolvimento entre eles durante os encontros.

