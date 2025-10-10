Estêvão celebra boa fase após goleada do Brasil em Seul: “Continuar nesse ritmo”

O atacante Estêvão tem vivido uma fase mágica em sua carreira. Afinal, no último final de semana estufou a rede em seu primeiro clássico com a camisa do Chelsea, diante do Liverpool. Nesta sexta-feira (10), o jovem foi titular na goleada por 5 a 0 da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, em Seul, e teve uma grande atuação, com dois tentos.

“Só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito e lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando. Quero dedicar esse momento à minha família, que me ajudou bastante. E a Deus, só agradecer mesmo”, disse o atleta.

Em campo, o Brasil esbanjou intensidade e poder ofensivo, algo que Carlo Ancelotti tem buscado desde sua chegada. De acordo com o atacante, o aumento do entrosamento tem sido essencial para o bom desempenho

“Nossa equipe vem crescendo a cada dia e a cada treino. A gente fica muito feliz pelo nosso desenvolvimento e agora é continuar nesse ritmo, que se Deus quiser, estaremos fazendo grandes jogos e seguir na sequência”, completou.

Por fim, depois de atuar no Seul World Cup Stadium, o Brasil enfrenta o Japão em amistoso às 7h30 de terça-feira (14). Em novembro, os comandados do técnico Carlo Ancelotti enfrentam Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França.

