Vini Jr celebra aumento da confiança e elogia Ancelotti: “Melhor treinador que já tive”

A Seleção Brasileira iniciou a sequência de amistosos que antecede a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, os comandados do técnico Carlo Ancelotti golearam por 5 a 0 na Coreia do Sul, em Seul, com destaque para o trio Rodrygo, Estevão e Vini Jr. Este último, por sinal, fez questão de exaltar o treinador italiano e a importância do resultado.

“Dá confiança para todo mundo. Todos os atacantes conseguiram fazer gols e dar assistência, assim a gente ganha confiança para a Copa do Mundo. Temos amistosos, então temos que nos preparar o mais rápido possível. Já falta muito pouco. Estamos com treinador novo, conseguimos ganhar os jogos com o mister. Temos que continuar assim”, disse.

“Ele sempre foi o melhor treinador que já tive. Foi o treinador que me deu mais confiança, com quem joguei melhor. Ele chegou aqui na Seleção, já consegui fazer três jogos. É clara a evolução que tenho junto a ele junto e a equipe. A gente quer seguir dessa maneira para poder fazer uma excelente Copa do Mundo”, completou.

“Nosso maior objetivo é pressionar bem. Estamos jogando com muitos atacantes. Se a gente não conseguir pressionar bem e defender melhor, vai ser um pouco difícil. As equipes conseguem sair bem jogando. Ajudar nossa defesa vai ser muito importante. Nossa melhor defesa é o ataque”, frisou.

Por fim, depois de atuar no Seul World Cup Stadium, o Brasil enfrenta o Japão em amistoso às 7h30 (de Brasília) nesta terça-feira (14). Em novembro, os comandados do técnico Carlo Ancelotti enfrentam Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França.

