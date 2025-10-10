Ex-presidente da Uefa, Platini critica uso do VAR: “Nunca teria implementado”

O ex-jogador Michel Platini, presidente da Uefa entre 2007 e 2015, analisou o momento do uso do VAR no futebol mundial e afirmou que jamais teria implementado o sistema. De acordo com ídolo francês, durante o “Festival dello Sport”, a chegada do recurso da tecnologia trouxe outros problemas para a prática do esporte em alto nível.

“Não é que eu aboliria o VAR. Eu nunca teria implementado. Pode resolver alguns problemas, mas também cria outros”, disse, e em seguida explicou que defende o uso deste recurso apenas em análise de gols na linha e impedimentos.

“A finalidade do VAR deve ser ajudar os árbitros, que tem problemas em duas situações: a linha do gol, porque não dá para ver bem, e nos impedimentos, que são complicados. Para todas as outras situações, temos os árbitros e os assistentes. Por que complicar mais as coisas? Para que tanta tecnologia?”, completou.

Além disso, Platini falou sobre a nova geração de craques do futebol e apontou Lamine Yamal, do Barcelona, como principal destaque. Ele lamentou que o mundo se despede de nomes importantes como Messi e Cristiano Ronaldo, que não atuam mais na Europa.

“Estamos nos despedindo de uma geração magnífica: De Bruyne, Modric, Griezmann, até mesmo Cristiano Ronaldo e Messi, que já não jogam na Europa. Mas agora chega uma fornada de grandes talentos, com destaque para Lamine Yamal”, concluiu.

