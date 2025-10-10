São Paulo pede para que árbitros do Choque-Rei não apitem mais jogos do clube

O Choque-Rei do último domingo segue rendendo. Nesta sexta-feira, a polêmica ganhou um novo capítulo por parte do São Paulo. O Tricolor solicitou à CBF para que os profissionais envolvidos no clássico não apitem mais jogos do clube.

O São Paulo pediu oficialmente que Ramon Abatti Abel não seja mais escalado para os jogos da equipe. Além de Abatti Abel, o pedido do Tricolor também se estende a Ilbert Estevam e toda equipe da cabine do VAR do Choque-Rei. O pedido inclui jogos de competições nacionais e estaduais. A informação é da TNT Sports.

Durante esta semana, as polêmicas sobre os erros de arbitragem não cessaram. Desde o apito final do jogo, a diretoria do São Paulo mostrou enorme insatisfação com as decisões de Ramon Abatti Abel.

São Paulo tem pedido atendido

O presidente do clube, Julio Casares, cobrou a CBF a divulgar os aúdios da conversa do árbitro com o VAR e o pedido foi aceito após consulta da CBF na FIFA.

Como informou o Jogada10 durante a semana, as conversas mostraram uma conviccção de Ramon Abatti Abel. Na opinião da diretoria do São Paulo, foi a postura do árbitro que induziu toda equipe do VAR ao erro ao não marcar pênalti de Allan em Tapia, e das não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez.

O São Paulo volta a entrar em campo somente após a pausa do Brasileirão para a Data Fifa. O Tricolor visita o Grêmio na próxima quinta-feira, dia 16, em Porto Alegre, às 19h (horário de Brasília).

