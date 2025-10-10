Governo do Rio dá passo para naming rights do Maracanã

Flamengo e Fluminense, gestores do Maracanã, estão em negociações desde janeiro sobre um projeto de venda dos naming rights do estádio. Diante desse panorama, o Governo do Rio de Janeiro impulsionou o processo com o início da análise técnica. A informação é do “ge”.

A secretaria da Casa Civil será a responsável pela vistoria técnica. Afinal, irá analisar a legislação vigente em licitações, o edital de concessão do Maracanã e também o tombamento do estádio. Aliás, de acordo com Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mesmo que ocorra a venda, o nome oficial do local continuará sendo Estádio Jornalista Mário Filho. Além disso, já informou que ualquer alteração na identificação do estádio em sua fachada deve ser previamente aprovada pelo Instituto.

A expectativa é que a autorização para prosseguir com as negociações seja emitida antes do final de outubro. No governo do Estado existem diferentes posições sobre o assunto. Aliás, alguns setores defendendo só a venda do nome de áreas específicas do estádio.

Em setembro, o presidente Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, revelou a informação, em reunião do Conselho Deliberativo, que havia três interessados na compra do naming rights do Maracanã. Os nomes, entretanto, não foram revelados.

Gestão Fla-Flu no Maracanã

O consórcio teve a vitória na licitação homologada em junho do ano passado. Eles já administravam o estádio desde abril de 2019, mas sempre com contratos temporários. O Rubro-Negro tem 65% de participação econômica, enquanto o Tricolor tem 35%.

Por fim, receitas, lucro, perdas e demais obrigações manterão essa divisão. Além disso, o contrato de concessão prevê altos investimentos, de R$ 393 milhões em obras e manutenções nos próximos 20 anos. R$ 255,5 milhões aos rubro-negros e R$ 137,5 milhões para os tricolores.

