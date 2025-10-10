Bruno Henrique, do Flamengo, pede desculpa à tribunal por gestos obscenos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, deu seu depoimento ao Tribunal Disciplinar da Conmebol, realizado nesta sexta-feira (10/10). O jogador, que participou de maneira remota, se defendeu das acusações de gestos obscenos à torcida do Estudiantes (ARG), em jogo realizado no dia 25 de setembro, em La Plata, província de Buenos Aires (ARG), pelas quartas de final da Libertadores.

Segundo informações do “UOL”, o camisa 27 afirmou que não quis iniciar nenhum tipo de provocação à torcida adversária. Ele, então, se desculpou, declarando que terá mais cuidado nas próximas ocasiões.

Bruno Henrique, afinal, sofreu com o arremesso de um isqueiro por parte da torcida do Estudiantes em sua direção em meio às comemorações dos jogadores do Flamengo após a classificação, conquistada nos pênaltis. Assim, mostrou o dedo do meio e segurou a genitália contra os torcedores do time argentino em resposta.

A Conmebol divulgará o resultado do julgamento nos próximos dias. Lembrando, aliás, que a Libertadores seria a única competição que Bruno Henrique poderia jogar, já que recebeu punição do STJD por 12 partidas por conta de passar informações privilegiadas acerca de um cartão amarelo que viria a sofrer em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023. No entanto, o jogador segue atuando normalmente por conta de um efeito suspensivo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiou o novo julgamento do camisa 27, que segue livre para atuar.

