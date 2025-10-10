InícioEsportes
Espanha x Geórgia: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores da Espanha durante treinamento da seleção

Jogadores da Espanha durante treinamento da seleção - (crédito: Foto: Divulgação)
Jogadores da Espanha durante treinamento da seleção - (crédito: Foto: Divulgação)

As emoções das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 estão de volta. Neste sábado (11), a Espanha recebe a Geórgia, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, pela 3ª rodada do Grupo E. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).

Como chega a Espanha

Grande favorita a conquistar a vaga direta pelo Grupo E, a Espanha está em grande fase sob o comando do técnico Luis de la Fuente. Atual campeã da Eurocopa e vice da Liga das Nações, a seleção espanhola vem de duas vitórias seguidas nas Eliminatórias e lidera a chave com 100% de aproveitamento. Na estreia, o time venceu a Bulgária por 3 a 0 e depois atropelou a Turquia por 6 a 0.

A Espanha é a líder do grupo com seis pontos, três a mais que Geórgia e Turquia. A Bulgária, na lanterna, ainda não somou pontos.

Contudo, o técnico Luis de la Fuente precisa lidar com alguns problemas no elenco e não poderá contar com jogadores importantes. Lamine Yamal, do Barcelona, Rodri, do Manchester City, e Huijsen, do Real Madrid, Nico Williams, do Athletic Bilbao, todos lesionados, desfalcam o time nesta Data Fifa.

Como chega a Geórgia

Por outro lado, a Geórgia tenta surpreender no grupo e promete brigar, principalmente, pela segunda posição, que garante uma vaga na repescagem. A seleção estreou com uma derrota em casa por 3 a 2 para a Turquia, mas se recuperou na sequência ao vencer a Bulgária por 3 a 0.

Além disso, a Geórgia teve um desempenho histórico na Eurocopa 2024, onde chegou até as oitavas de final. Na ocasião, acabou sendo derrotada para a própria Espanha, por 4 a 1.

ESPANHA X GEÓRGIA

3ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sábado, 11/10/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Manuel Martínez Valero, em Elche.
ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Oyarzabal, Ferrán Torres e Samu. Técnico: Luis de la Fuente.
GEÓRGIA: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze e Azarovi; Mekvabishvili, Gagnidze e Kochorashvili; Davitashvili, Mikauztadze e Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol.
Árbitro: Manfredas Lukjan?ukas (Lituânia).
Auxiliares: Mangirdas Mirauskas (Lituânia) e Vytenis Kazlauskas (Lituânia).
VAR: Tiago Martins (Portugal).

