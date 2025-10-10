Fluminense define data de lançamento do terceiro uniforme

Fluminense e Umbro já sabe quando irão lançar o terceiro uniforme da temporada de 2025. O lançamento do uniforme ocorrerá no dia 15 de outubro nos canais oficiais do Tricolor e da fornecedora, enquanto a venda nas lojas oficiais no site da Umbro começará no dia 16. A informação é do “Nasce o Flu” e confirmada pelo Jogada10.

A recepção ao novo uniforme foi extremamente positiva. A camisa, aliás, já está sendo comparada ao popular terceiro uniforme de 2012, que também era grená e dourado. Para muitos, este modelo é o mais bonito do século XXI.

O novo uniforme, inclusive, tem como tema a identidade carioca do clube. A camisa terá a frase “nós somos do Rio de Janeiro” escrita na parte de trás. Além disso, a peça também contará com um patch especial representando o Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade.

Nos detalhes do design, a gola será similar com o modelo “rolê”. Ela terá uma linha dourada contornando toda a área do pescoço. Nas mangas, por sua vez, os tradicionais logotipos da fornecedora Umbro também serão na cor dourada, completando o visual da nova camisa.

