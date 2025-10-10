Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil - (crédito: Reprodução Instagram)

O gol de Vini Jr na vitória por 5 a 0 do Brasil contra a Coreia do Sul em um amistoso nesta sexta-feira (10) fizeram internautas suspeitarem de uma possível indireta de Virginia para o jogador nas redes sociais. Aliás, o desempenho do atacante na partida fez o nome da influenciadora bombar na internet durante o jogo. Os dois viveram um rápido affair recentemente.

Vini entrou em campo pela primeira vez após uma semana agitada na sua vida pessoal. Na segunda-feira (6), ele postou o primeiro vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. Os rumores de um possível affair entre os dois estavam fortes há alguns meses.

No entanto, logo após a aparição, a modelo Day Magalhães revelou que encontrou o jogador e mantinha conversas, inclusive enquanto ele estava com a influenciadora. Dessa forma, Virginia confirmou que eles estavam se conhecendo, mas que havia terminado o seu affair com o jogador.

Após o gol de Vini Jr na partida do Brasil, Virginia postou um vídeo nas redes sociais indo treinar com a sua amiga e cantando a música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Virginia manda suposta indireta para Vini Jr após atacante marcar contra a Coreia do Sul. A influenciadora em seus story no Instagram cantou trecho da música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe. Via: @itatiaia ?????Reproduçãopic.twitter.com/nu4Xvsf4pd — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 10, 2025

“O meu coração não é mais seu lugar, desocupa, é loucura deixar o solteiro preso, se lugar de solteiro é na rua no meio da bagunça pegando gente nua, ou você me solta ou me segura”, cantou Virginia.

Nome de Virginia bomba com atuação de Vini Jr

A atuação de Vini Jr na partida entre Brasil e Coreia do Sul fez com que os internautas citassem o nome de Virginia diversas vezes. Memes, especulações e brincadeiras tomaram conta das redes.

E quando o Vini Jr fizer um gol e levantar a camisa com outra embaixo escrito VIRGÍNIA TE QUERO DE VOLTA pic.twitter.com/0aC0YF5TRx — l. (@_olim1) October 10, 2025

Vini partiu o cabelo no meio em formato de V… V de Virgínia… Já não bastava o pedido de desculpas? — KING??? ???????? (@ecbking_) October 10, 2025

O Vini deve tá com a Virgínia na cabeça né possível — camis29zy (@mfcamily) October 10, 2025

Vini Jr. fazendo um V de Virginia e mandando beijos para a câmera. pic.twitter.com/vsxOPge945 — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) October 10, 2025

Virgínia, você não conseguirá tirar o brilho do meu Vini Jr. pic.twitter.com/b3DYkNvS5t — Sincerão (@oficialsincerao) October 10, 2025

