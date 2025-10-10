InícioEsportes
Esportes

Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil - (crédito: Reprodução Instagram)
Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil - (crédito: Reprodução Instagram)

O gol de Vini Jr na vitória por 5 a 0 do Brasil contra a Coreia do Sul em um amistoso nesta sexta-feira (10) fizeram internautas suspeitarem de uma possível indireta de Virginia para o jogador nas redes sociais. Aliás, o desempenho do atacante na partida fez o nome da influenciadora bombar na internet durante o jogo. Os dois viveram um rápido affair recentemente. 

Vini entrou em campo pela primeira vez após uma semana agitada na sua vida pessoal. Na segunda-feira (6), ele postou o primeiro vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. Os rumores de um possível affair entre os dois estavam fortes há alguns meses.

No entanto, logo após a aparição, a modelo Day Magalhães revelou que encontrou o jogador e mantinha conversas, inclusive enquanto ele estava com a influenciadora. Dessa forma, Virginia confirmou que eles estavam se conhecendo, mas que havia terminado o seu affair com o jogador.

Após o gol de Vini Jr na partida do Brasil, Virginia postou um vídeo nas redes sociais indo treinar com a sua amiga e cantando a música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

“O meu coração não é mais seu lugar, desocupa, é loucura deixar o solteiro preso, se lugar de solteiro é na rua no meio da bagunça pegando gente nua, ou você me solta ou me segura”, cantou Virginia.

Nome de Virginia bomba com atuação de Vini Jr

A atuação de Vini Jr na partida entre Brasil e Coreia do Sul fez com que os internautas citassem o nome de Virginia diversas vezes. Memes, especulações e brincadeiras tomaram conta das redes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/10/2025 15:04
    SIGA
    x