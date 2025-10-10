Visando o clássico, Cruzeiro usa Data Fifa para recuperação de Christian

A Data Fifa vai ajudar o Cruzeiro a recuperar o meia Christian para os confrontos decisivos na reta final da temporada. Com problemas físicos, o jogador chegou a ser poupado em algumas partidas.

Dessa forma, o período sem jogos vai beneficiar no preparo de Christian. De acordo com o técnico Leonardo Jardim, a questão do jogador é no tendão de Aquiles.

“O Christian é uma fadiga no tendão de Aquiles, que já estava a o limitar, mas depois do jogo do Flamengo cresceu”, revelou o técnico após o empate com o Sport no último domingo (5).

Christian não entrou entre os titulares na partida da última rodada pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, precisou entrar aos 16 minutos do primeiro tempo, depois que Matheus Henrique lesionou a costela. Porém, o jogador não conseguiu ficar até o fim da partida e deixou o campo aos 34 do segundo tempo.

Dessa forma, assim como todo elenco, Christian retornou de folga na quarta-feira (8). O volante fez trabalhos internos na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, visando melhorar as questões físicas.

O Cruzeiro busca recuperar o jogador para o próximo confronto. A raposa vai ter um clássico contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar, portanto, que o Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 52 pontos. Palmeiras e Flamengo, primeiro e segundo colocados, respectivamente, somam 55. Em relação a Raposa, o Verdão tem dois jogos a menos, enquanto o Rubro-Negro tem um jogo atrasado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.