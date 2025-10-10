Botafogo tenta aporte da Eagle e retirada de Textor; saiba detalhes

O Botafogo associativo está ativo nos bastidores. De acordo com o “UOL” nesta sexta-feira (10), o clube social tenta um aporte da Eagle Football Holdings e, em troca, oferece derrubar o veto de saída de John Textor. Afinal, na prática, o norte-americano seria excluído do poder na SAF.

A ideia é solucionar a crise financeira, uma vez que o Botafogo deve cerca de R$ 900 milhões a clubes do exterior em contratações. O clube social deseja um aporte de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). Além disso, o Alvinegro quer garantia de investimentos da Eagle no futebol e na folha salarial nos próximos anos.

Segundo a informação do blog, John Textor tenta a recompra da SAF do Botafogo. Contudo, tem dificuldade em encontrar sócios. O preço estimado pela Eagle é de US$ 100 milhões (R$ 537 milhões). Além disso, o imbróglio pode terminar em outubro, com John Textor recomprando a SAF ou com a permanência da Eagle.

Um nome que poderia ajudar John Textor na recompra seria Marinakis. O proprietário do Nottingham Forest tem boa relação com o norte-americano. Em entrevista ao podcast “The Added Time”, o dirigente norte-americano disse que o magnata grego tem muito interesse no futebol brasileiro.

John Textor, aliás, comprou 90% da SAF do Botafogo, no início de 2022, através da própria Eagle, empresa da qual é sócio majoritário, mas está rompido com seus pares. O norte-americano, aliás, não participa mais das decisões da holding desde abril e não é mais uma unanimidade entre os quadros da política do Alvinegro como em tempos pretéritos.

