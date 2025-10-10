Botafogo faz promoção de ingressos para clássico contra o Flamengo

O Botafogo fez promoção de ingressos para o clássico contra o Flamengo, que vai ocorrer na próxima quarta-feira (15), às 19h30, no Nilton Santos. O clube oferece check-in gratuito, direito a acompanhantes sem custo e a possibilidade de comprar ingressos adicionais para convidados. O duelo ocorre pela 28ª rodada do Brasileirão.

Os planos ‘Glorioso’ e ‘Alvinegro’, aliás, terão check-in grátis, e podem levar dois acompanhantes sem pagar nada. Além disso, terá direito a inteiras e com a chance de comprar até seis ingressos, sendo R$ 30,00 por pessoa.

Os sócios do plano “Preto” também terão check-in gratuito e dois ingressos promocionais por R$ 30 cada e possibilidade de comprar ingressos inteiros. Já os associados do plano “Branco” poderão adquirir as entradas por R$ 30, com direito a dois ingressos promocionais e a compra de inteiras dentro do limite.

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos, afinal, será por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site do Botafogo.

Ainda não há informação sobre a venda para o público geral ou para a torcida do Flamengo, que ficará no Setor Sul do estádio. Veja a publicação do Botafogo aqui.

