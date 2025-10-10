Portugal x Irlanda: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Neste sábado (11), Portugal recebe a Irlanda, às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pela 3ª rodada do Grupo F. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Bellingham defende mais diálogo sobre saúde mental e critica pressões das redes sociais
Como chega Portugal
Em grande fase, a seleção portuguesa é a favorita para conquistar a vaga direta pelo Grupo F. Atual campeão da Liga das Nações, ao bater a Espanha nos pênaltis, Portugal vem de duas vitórias seguidas nas Eliminatórias e lidera a chave com 100% de aproveitamento. Na estreia, o time atropelou a Armênia por 5 a 0 e depois venceu a Hungria por 3 a 2, em dois confrontos longe de seus domínios.
Dessa maneira, Portugal fará sua primeira partida em casa nas Eliminatórias e pode encaminhar a classificação. Além disso, por conquistar a Liga das Nações, os portugueses já garantiram, no mínimo, uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo.
O técnico Roberto Martínez vai em busca da sexta vitória consecutiva, somando todas as competições, e poderá contar com força máxima para o jogo deste sábado. Ou seja, o astro e capitão Cristiano Ronaldo vai para o jogo.
#PortugalFootballGlobes captured the old way ???? ????? pic.twitter.com/3M3djP7mI0
— Portugal (@selecaoportugal) October 9, 2025
Como chega a Irlanda
Por outro lado, a Irlanda vive uma situação oposta, com a pior campanha do Grupo F. Isto porque a seleção tem somente um ponto em duas rodadas e está na lanterna da chave. A Irlanda empatou com a Hungria por 2 a 2 na estreia e vem de uma derrota por 2 a 1 para a Armênia.
Além disso, a Irlanda nunca venceu em solo português em toda sua história e precisa arrancar pontos da seleção portuguesa para manter vivo o sonho de disputar uma Copa do Mundo.
PORTUGAL X IRLANDA
3ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sábado, 11/10/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: José Alvalade, em Lisboa.
PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.
IRLANDA: Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea e Ferry; Cullen, Taylor e Azaz; Johnston, Ferguson e Manning. Técnico: Heimir Hallgrímsson.
Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia).
Auxiliares: Branislav Hancko (Eslováquia) e Jan Pozor (Eslováquia).
VAR: Clay Ruperti (Holanda).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.