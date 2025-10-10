Estônia x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tentativa de retornar à Copa do Mundo após ficar duas edições fora, a Itália visita a Estônia neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), na Arena Le Coq, na capital Tallinn, em partida válida pela 7ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Estônia

A Estônia não vive um bom momento nas Eliminatórias e vem de três derrotas seguidas no Grupo I. Assim, o time segue na 4ª posição do grupo, com três pontos, seis a menos que Itália e Israel, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Além disso, a Noruega é a grande sensação da chave, com 15 pontos e 100% de aproveitamento.

Na partida mais recente, a Estônia visitou justamente a Itália, e acabou sendo derrotada por 5 a 0.

Contudo, o técnico Jürgen Henn tem um motivo para celebrar. Isto porque o Karol Mets, capitão da seleção estoniana, está de volta após dez meses afastado por lesão.

Como chega a Itália

Por outro lado, o grande objetivo da Itália é garantir a classificação direta para a Copa do Mundo. Para isso, a equipe precisa vencer todos os duelos que terá pela frente. Depois da Estônia, os italianos recebem Israel na próxima terça-feira (14), visitam a Moldávia no primeiro duelo da Data Fifa de novembro e encerram a participação no confronto direto com a Noruega pela liderança do Grupo I.

Além disso, a tetracampeã Mundial chega pressionada após ficar de fora das Copas do Mundo disputadas na Rússia, em 2018, e no Qatar, em 2020.

Por fim, a expectativa é que o técnico Gattuso mantenha a base da equipe que goleou a própria Estônia no último compromisso pelas Eliminatórias.

ESTÔNIA X ITÁLIA

7ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: sábado, 11/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Arena Le Coq, em Tallinn, Estônia.

ESTÔNIA: Hein; Schjönning-Larsen, Paskotsi (Mets), Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein e Sinyavskiy; Kristal e Sappinen. Técnico: Jürgen Henn.

ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Tonali (Locatelli), Politano e Zaccagni; Mateo Retegui e Moise Kean. Técnico: Gattuso.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda).

Auxiliares: Erwin Zeinstra (Holanda) e Patrick Inia (Holanda).

VAR: Rob Dieperink (Holanda).

