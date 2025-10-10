Flamengo tem sequência decisiva após Data Fifa

O Flamengo vai encarar uma dura sequência ao fim da Data Fifa visando a reta final da temporada. Isso porque o time treinado por Filipe Luís terá seis jogos em 18 dias, em duelos que podem definir o futuro rubro-negro em 2025.

A sequência começa com nada menos do que o clássico contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. O duelo vale pela 28ª rodada do Brasileirão, competição cuja qual o Flamengo aparece na segunda posição, com 55 pontos.

O time segue no Rio de Janeiro, mas para jogo preponderante na luta pelo título brasileiro. É em partida adiantada contra o líder Palmeiras, pela 29ª rodada, no Maracanã. Depois, também no Maior do Mundo, atua pela Libertadores, contra o Racing (ARG), abrindo a disputa por vaga na final continental. O duelo ocorre na quarta-feira seguinte (22/10), aliás, encerrando sequência de três jogos na capital carioca. Antes do jogo da volta, na Argentina, no dia 29, o Flamengo encara o Fortaleza, no pesado gramado do Castelão, no sábado (25/10).

Após descobrir se disputará sua quinta final de Libertadores, o Fla volta para casa, recebendo o Sport, no Maracanã, no primeiro compromisso de novembro – dia 1º. Esta partida, marcada para a próxima Data Fifa, é atrasada pela 12ª rodada do Brasileirão e encerra, assim, a pesada sequência rubro-negra.

Jogos do Flamengo após a Data Fifa de outubro

vs Botafogo (F) – 15/10 – Brasileirão (28ª rodada)

vs Palmeiras (C) – 19/10 – Brasileirão (29ª rodada)

vs Racing (C) – 22/10 – Semifinal da Libertadores (ida)

vs Fortaleza (F) – 25/10 – Brasileirão (30ª rodada)

vs Racing (F) – 29/10 – Semifinal da Libertadores (volta)

vs Sport (C) – 1º/11 – Brasileirão (12ª rodada – jogo atrasado)

