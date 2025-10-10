Nova formação do Internacional incita briga por duas vagas no meio-campo

A aposta de Ramón Díaz em modificar a formação no Internacional e montar uma estrutura tática com três zagueiros deu certo. Com isso, uma das prioridades durante a paralisação para a realização da Data Fifa passou a ser a adaptação do grupo à mudança para o esquema tático 3-5-2. Com isso, instaurou-se uma concorrência entre cinco volantes por duas vagas no meio de campo do Colorado. No caso, os candidatos à titularidade são Bruno Henrique, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia e Luis Otávio.

A modificação se baseia na entrada de mais um zagueiro para dar maior proteção ao sistema defensivo, especialmente aos laterais mais ofensivos. Desta forma, o comandante argentino decidiu desmontar o tripé no setor criativo. O contexto influenciou a concorrência por espeço.

Concorrência no meio de campo do Internacional promete

No duelo contra o Botafogo, o treinador decidiu utilizar o esquema 3-4-3, com Bruno Henrique e Thiago Maia como meias titulares, além de Alan Patrick mais à frente como um articulador. A escolha também ocorreu porque Alan Rodríguez e Luis Otávio ainda estavam em processo de recuperação de lesões. Além disso, Bruno Gomes passava por fase de recondicionamento físico devido à grave contusão no joelho esquerdo no começo desta temporada.

Ele participou dos últimos dois jogos do time, está aprimorando a sua condição física e passará a ser um concorrente pela titularidade. Por sinal, tanto no meio de campo como na lateral direita.

Alan Rodríguez e Luis Otávio dificilmente estarão disponíveis para o compromisso do Inter contra o Mirassol. Afinal, os dois continuam em tratamento de lesões musculares. Mesmo assim, com o indicativo de que Ramón Díaz adotará o esquema 3-5-2 como sua escolha padrão, há a expectativa de interessante disputa por espaço no setor criativo quando voltarem a ficar aptos.

O Internacional encara o Mirassol pela 28ª rodada do Brasileirão no estádio Maião, no interior de São Paulo, na próxima quinta-feira (15). Atualmente, o Colorado se encontra na 15ª posição do torneio, com 32 pontos.

