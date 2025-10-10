Eliminatórias: Alemanha não tem pena de Luxemburgo e assume liderança do Grupo A

Alemanha não perdoa Luxemburgo, que ficou com um a menos desde o primeiro tempo - (crédito: Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

A Alemanha não tomou conhecimento de Luxemburgo, nesta sexta-feira (10/10), em jogo pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Jogando na PreZero Arena, em Sinsheim, os tetracampeões mundiais fizeram 4 a 0 – aproveitando o um jogador a mais desde os 20′ do primeiro tempo -, assumindo de vez a liderança do Grupo A do qualificatório.

Agora, afinal, a equipe de Julian Nagelsmann possui seis pontos e quatro gols de saldo. A Irlanda do Norte, que venceu a Eslováquia por 2 a 0, sobe para segundo, com os mesmos seis pontos, mas apenas dois de saldo. Os eslovacos também surgem com seis pontos – apenas um de saldo, porém. Luxemburgo, por sua vez, é a lanterna, com três derrotas em três jogos e saldo negativo de sete.

LEIA MAIS: Ex-presidente da Uefa, Platini critica uso do VAR: “Nunca teria implementado”

O jogo

O primeiro gol saiu cedo, com a dupla Gnabry/Woltemade – apesar de anulado. O ponta recebeu na quina da área e chutou forte para desbloquear a defesa de Luxemburgo. A bola desviou na mão do centroavante e, após análise do VAR, o placar seguiu em 0 a 0.

Aos 11′, porém, não tinha como para os visitantes. Raum cobrou falta de perto da meia-lua, e a barreira abriu, matando o goleiro Moris. Alemanha na frente. Pouco tempo depois, o zagueiro Carlson complicou de vez as coisas para Luxemburgo. Em tentativa de desarme em Gnabry, o lateral-esquerdo tirou a bola com a mão dentro da área. O VAR novamente entrou em ação, desta vez a favor da Alemanha. Assim, o árbitro Nenad Minakovic (SER) não só deu pênalti, como expulsou o jogador. Kimmich, com extrema categoria, dobrou a vantagem, aos 20′.

No segundo tempo – logo no início, aos 2′ – saiu o esperado gol de Gnabry. No estádio em que brilhou pelo Hoffenheim, o craque do Bayern invadiu a área pela direita e encheu o pé para fazer o terceiro. Três minutos depois, Kimmich transformou o passeio em goleada, fechando o caixão de Luxemburgo. Com o resultado já garantido, o time alemão até tirou o pé, levando o jogo em banho-maria até o apito final.

Próximos passos de Alemanha e Luxemburgo

A próxima partida da Alemanha é contra a Irlanda do Norte, pela quarta rodada do Grupo A. Tal duelo ocorre na segunda-feira (13/10), às 15h45 (de Brasília), em Belfast. Já Luxemburgo segue atuando longe de seus domínios, visitando a Eslováquia, no mesmo dia e horário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.