Trio do Flamengo é denunciado pelo STJD

A Procuradoria do STJD denunciou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, o atacante Wallace Yan e o zagueiro Danilo por diferentes infrações cometidas na partida contra o Bahia, disputada no último domingo (5/10). As acusações envolvem declarações públicas, agressão em campo e conduta antidesportiva, e podem render suspensões de diferentes durações aos envolvidos.

Segundo o “UOL”, em publicação nesta sexta-feira (10/10), Boto foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por ofensa à honra relacionada ao desporto. Afinal, ele criticou a arbitragem e levantou suspeitas sobre atuações recentes.

LEIA MAIS: Bruno Henrique, do Flamengo, pede desculpa a tribunal por gestos obscenos

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro (Ramon Abatti Abel) que nos prejudicou (contra o Cruzeiro) ganhou como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir falar sobre isso”, afirmou o dirigente. A pena prevista varia de 15 a 90 dias de suspensão, aliás.

Wallace Yan, por sua vez, tem denúncia de agressão física ao lateral Gilberto, com base no artigo 254-A, que prevê de quatro a 12 partidas de suspensão. Além disso, o atacante responderá pelo artigo 258, por reclamações contra o quarto árbitro, podendo receber até seis jogos de gancho. Ele foi um dos dois jogadores do Flamengo a receber cartão vermelho contra o Bahia.

O outro foi o zagueiro Danilo, que, por fim, também entrou na lista por jogada violenta, cometida ainda no primeiro tempo. Todos os casos ainda passarão por análises por parte do tribunal nas próximas sessões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.