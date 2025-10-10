Fluminense tem nova “hierarquia” de jogadores com Zubeldía

Com apenas duas semanas no comando do time, Luis Zubeldía e sua comissão técnica fizeram mudanças drásticas no Fluminense. E é visível. O setor de ataque foi o principal a sofrer alterações pelo treinador argentino. Alguns jogadores ganharam a confiança do técnico, ao mesmo tempo que outros seguem esquecidos – assim como nos tempos de Renato Gaúcho. É apenas o início, mas o argentino já começa colocar seu pensamento nos gramados.

O comandante assumiu a equipe no dia 26 de setembro. Em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Neste período, ele preferiu manter um time com poucas alterações, seguindo uma lógica. No entanto, acionou atletas que mal eram vistos com Renato. Com a Data Fifa, ele terá ainda mais tempo para conhecer o elenco.

Ganhou confiança

No meio-campo, Lima voltou a ser utilizado com frequência e participou diretamente de dois gols, com uma assistência e um gol saindo do banco. Além dele, Lucho Acosta mudou completamente a postura da equipe, com mais objetividade e criatividade na construção das jogadas. Ele até chegou a fazer um gol. Afinal, Renato Gaúcho optava com um tripé de volantes. O argentino também soma atuações de grande destaque.

No ataque, Keno também foi outro que voltou a ser importante para o Fluminense. Ele marcou um dos gols na vitória sobre o Atlético-MG ao entrar nos minutos finais e foi titular na última partida, substituindo Serna. Ainda precisa de mais tempo, porém, já chamou atenção do treinador. John Kennedy também retomou seu espaço ao sair de terceira opção para titular. Em dois jogos, marcou um gol de pênalti e deu uma assistência.

De maneira bem modesta, Santi Moreno também conseguiu mais minutos com o treinador argentino. No entanto, ainda não teve atuações de destaque. Diante do Mirassol, o colombiano recebeu bastante críticas do torcedor tricolor. Aliás, foi um dos piores jogos do atleta desde sua estreia.

Quem se manteve

A parte defensiva é a mesma desde a Renato Gaúcho. A linha de quatro, sob o comando de Thiago Silva, segue inalterada, com Samuel Xavier, Freytes, o capitão e Renê. Além dele, a dupla de volantes Hércules e Martinelli também segue intacta. O camisa 8 segue sendo ponto fundamental no início das jogadas e aplicado na marcação. No ataque, a dupla gringa, Canobbio e Serna, é inquestionável no esquema do treinador. Ambos tem grande capacidade de ataque e também ajudam na marcação.

Sem espaço

Por outro lado, alguns jogadores estão com pouca minutagem com Zubeldía. O principal deles é o atacante Everaldo, que era titular nas Copas, enquanto Cano jogava pelo Brasileirão no comando de Reanto. Além do camisa 9, Facundo Bernal, Otávio e Gabriel Fuentes também acabaram não ganhando tantas chances com o novo treinador.

Por fim, Riquelme Felipe, Lavega e Lezcano também tiveram oportunidades em campo. A cria de Xerém não joga desde a eliminação contra o Lanús, o paraguaio atuou a última vez contra o Vitória, assim como o uruguaio. Nas duas partidas, o Fluminense ainda estava sob o comando de Renato Gaúcho. Ou seja, ainda sequer foram relacionados por Zubeldía. Diante disso, eles podem mostrar potencial em meio a Data Fifa para tentar recuperar espaço.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.