Bélgica empata em casa e permanece em segundo nas Eliminatórias

A Bélgica perdeu a chance de assumir a liderança de sua chave nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (10), a equipe belga jogou em casa e apenas ficou no 0 a 0 com a Macedônia do Norte. Apesar do grande volume de jogo, não conseguiu balançar as redes da adversária.

O tropeço mantém a Bélgica na segunda colocação do Grupo J, agora com 11 pontos em cinco jogos. A liderança permanece com a Macedônia do Norte, que soma 12 em seis partidas disputadas. País de Gales tem dez, na terceira posição. Cazaquistão (6) e Liechtenstein (0) completam a chave.

Na próxima rodada, a Bélgica faz um duelo direto com País de Gales na segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia e horário, a Macedônia do Norte encara Cazaquistão, em seus domínios.

Jogando em Ghent, a Bélgica controlou a partida durante todo o tempo. Assim, terminou a partida com 25 finalizações contra três da Macedônia do Norte, além de quase 80% de posse. Contudo, o que de fato importa, bola na rede, não foi capaz de fazer, apesar das chances criadas.

Aliás, os belgas até marcaram uma vez, aos 19 do primeiro tempo, mas De Cruyper estava impedido e o gol, logicamente, invalidado pela arbitragem. Na segunda etapa, De Bruyne quase marcou, mas o goleiro Dimitrievski defendeu. O arqueiro também segurou finalização de Doku.

