Barcelona ainda deve milhões ao Bayern por Lewandowski

Dívida com o Bayern de Munique pela transferência de Lewandowski continua aberta, e sem previsão de quitação

Mais de três anos depois da saída de Robert Lewandowski para o Barcelona, o Bayern de Munique ainda não viu todo o dinheiro da transferência. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Sport’, o clube catalão ainda tem uma pendência de cerca de R$ 120 milhões com os alemães.

O negócio, fechado em julho de 2022, girava em torno de R$ 265 milhões, além de bônus por desempenho. O pagamento seria parcelado, mas até hoje o Bayern só recebeu um pouco mais da metade.

Um relatório financeiro recente do Barça, referente ao balanço encerrado em 30 de junho de 2025, confirma que a dívida continua aberta, e sem previsão de quitação.

Além disso, o Bayern não é o único credor na Europa. Isto porque o Borussia Dortmund também espera uma quantia de seis dígitos, e alguns clubes poloneses ainda aguardam repasses menores, garantidos pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui parte do valor das negociações aos clubes formadores.

Somando tudo, o Barcelona deve cerca de R$ 940 milhões a outros clubes. Entre os credores estão o Leeds United, que ainda tem R$ 247 milhões a receber por Raphinha, e o Sevilla, que espera R$ 145 milhões pela venda de Jules Koundé.

