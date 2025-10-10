Vitinho, do Botafogo, é seguro em amistoso da Seleção após “fria” na altitude

Na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em amistoso em Seul, o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, fez sua estreia como titular da Seleção Brasileira. O camisa 2 atuou por 70 minutos e teve bons números defensivos sob comando de Carlo Ancelotti. O jogador, aliás, estreou na altitude da Bolívia ainda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar de certa timidez, o jogador do Botafogo não se furtou de ir ao ataque, fazendo boas jogadas. No setor defensivo, atuou de forma correta. Com isso, ele ganhou pontos com Carlo Ancelotti e acirra disputa pela lateral direita.

Vitinho, aliás, liderou a equipe em número de desarmes: foram três enquanto esteve em campo. O camisa 2 também destacou-se nos duelos pelo chão e pelo alto, com 100% de aproveitamento. Aos 25 minutos da segunda etapa, com o placar em 4 a 0 para a Seleção Brasileira, Vitinho saiu para dar lugar a Paulo Henrique, do Vasco.

Esta foi a segunda convocação de Vitinho para a Seleção comandada por Carlo Ancelotti e também o segundo jogo do defensor. Ele também esteve no 11 inicial na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, fora de casa, pela última rodada das Eliminatórias.

Com a participação na goleada sobre os coreanos, Vitinho alcançou a marca de 52 jogos na temporada. Ele marcou dois gols e deu três assistências no ano vestindo a camisa do Botafogo.

