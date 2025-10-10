Palmeiras renova com joia e estipula multa de R$ 631 milhões

Luis Pacheco pode até ser relacionado por Abel Ferreira para jogo com o Juventude - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

O Palmeiras renovou contrato com Luis Pacheco, meia da equipe sub-17. O novo vínculo do jogador tem validade até 2028, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 631 milhões) para clubes de fora do país.

A joia da Academia é vista como um dos grandes nomes da base do Palmeiras e é o capitão do time. Com apenas 17 anos, tem passagem por diversas categorias inferiores da Seleção Brasileira.

Luis Pacheco é o atual camisa 5 da equipe, mas tem capacidade para chegar bem ao ataque. Apesar da idade, já aparece no radar de Abel Ferreira para o elenco profissional.

Diante de inúmeros desfalques, o treinador chamou Luis Pacheco para treinos do time principal da última quarta-feira (8), no dia seguinte à eliminação do Palmeiras para o Grêmio no Brasileirão sub-17.

A equipe principal do Palmeiras volta a campo neste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Diante das baixas por conta da Data Fifa, o jovem pode figurar no banco de reservas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.