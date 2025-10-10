Grêmio planeja regularizar salários dos jogadores na próxima semana

O Grêmio já começou uma intervenção para regularizar os salários do elenco, pois o pagamento da remuneração de setembro está em atraso. As quantias dizem respeito ao acerto que os atletas concretizaram e recebem sob o formato CLT. Membros da diretoria já conversaram com o grupo e a promessa foi normalizar os seus vencimentos até a próxima segunda-feira (13).

Apesar disso, há risco de a direção do Tricolor gaúcho estabelecer um prolongamento do prazo. Contudo, caso isso ocorra, a intenção é que a regularização dos salários com a próxima semana sendo a data limite. Afinal, a intenção é evitar que haja divergências com os direitos de imagem.

A remuneração em carteira simboliza aproximadamente 40% do salário total dos jogadores. Inclusive, a maior parte do pagamento mensal ocorre através dos direitos de imagem, que os jogadores recebem até o último dia de cada mês. Ou seja, a quitação do maior vencimento ainda está dentro do prazo. Porém, há um receio que o Grêmio não consiga cumprir o acordo até a a próxima semana. Portanto, há o temor que haja também o atraso dos direitos de imagem.

O Imortal mapeia alternativas para cumprir a promessa feita aos atletas e, para garanti-la, conversa com bancos na tentativa de acertar um empréstimo. O Grêmio sinalizou que sofre com problemas de fluxo de caixa por não receber o repasse da quantia de patrocínio que teria direito da Alfa, sua patrocinadora máster. A liminar na Justiça obtida pelo Flamengo para impedir a divisão de R$ 77 milhões que os outros clubes integrantes da Libra teriam direito também afeta o Imortal.

Patrocinadora se compromete a ajudar o Grêmio

Com a necessidade de o clube procurar saídas para normalizar a remuneração dos jogadores, a Alfa fez a promessa que ficará responsável em bancar financeiramente os juros dos eventuais empréstimos que o Tricolor gaúcho acertar com bancos, com o intuito de regularizar os vencimentos não apenas do elenco, mas também para conseguir cumprir as obrigações de rotina.

De forma mensal, a casa de apostas desembolsa R$ 4 milhões ao Tricolor gaúcho. Ou seja, o clube sofrerá com uma diferença de R$ 12 milhões nas contas em comparação do que estava previsto. Por ano, o acordo de patrocínio prevê que a Alfa precisa fazer um investimento de R$ 50 milhões. A empresa também é patrocinadora do Internacional, mas não há relatos de problemas de atraso de pagamento de quantias previstas no vínculo de parceria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook