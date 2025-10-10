Arrascaeta fala sobre renovação com o Flamengo

Arrascaeta diz estar próximo de renovar o contrato com o Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Está “quase tudo certo”. É o que diz o meia Giorgian de Arrascaeta sobre uma possível renovação com o Flamengo. A conversa pela extensão do vínculo, afinal, se arrasta desde o começo da temporada, mas parece próxima a um final feliz para ambas as partes.

Em declaração à “ESPN”, divulgada nesta sexta-feira (10/10), o craque foi curto ao falar sobre a possível renovação. Segundo o uruguaio, ela está a caminho.

“Estamos conversando. Está quase tudo certo”, limitou-se a responder o camisa 10 ao ser perguntado sobre a renovação.

Arrascaeta, aliás, vive ano mágico pelo Rubro-Negro. Na atual temporada, marcou 19 gols e contribuiu com 13 assistências. É, assim, o ano mais goleador da carreira do jogador de 31 anos. Não à toa, surge como vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, aparecendo atrás somente de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ele tem 49 partidas disputadas pelo Rubro-Negro em 2025.

Ao todo, os números impressionam ainda mais, com 92 gols e 102 assistências em 337 jogos. São, dessa forma, quase 200 participações em gols pelo Mais Querido: 194. Ele chegou à Gávea em 2019, proveniente do Cruzeiro. Desde sua chegada, conquistou duas vezes Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além de cinco vezes o Campeonato Carioca, três vezes a Supercopa do Brasil e uma a Recopa Sul-Americana.

O Flamengo deseja uma renovação por três temporadas – ele tem vínculo até o fim de 2026. O craque, por sua vez, quer um contrato de cinco anos. Assim, as conversas, que estavam estagnadas, caminham para um desfecho positivo.

