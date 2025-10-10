Santos tem volta de trio e Neymar sorridente em preparação para o clássico

O Santos encerrou a semana de treinos com boas notícias e um clima leve. O time, que se prepara para o clássico contra o Corinthians, contou com o retorno de três jogadores ao gramado. Além disso, o craque Neymar, que segue em recuperação, foi visto sorridente durante seu trabalho na academia do CT Rei Pelé nesta sexta-feira (10).

A grande novidade no campo foi o retorno do lateral Mayke, do meia Rollheiser e do atacante Lautaro Díaz. O trio, que havia desfalcado a atividade da manhã, treinou normalmente com o restante do elenco no período da tarde. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treinamento técnico e outro tático com o grupo.

Fora do gramado, Neymar segue seu cronograma de recuperação. O camisa 10 continua com atividades na parte interna do CT para tratar a lesão na coxa direita. A expectativa do clube é que ele inicie a transição para o campo no fim do mês. A projeção, portanto, é que o jogador retorne aos jogos em meados de novembro, na reta final do Brasileirão.

A comissão técnica, agora, terá apenas o treino de terça-feira (14) para definir a equipe para o clássico. Apenas o meia Victor Hugo segue em transição física, e o clube deve liberá-lo na próxima segunda-feira (13).O Santos, que soma 28 pontos, precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

