Jorge Jesus elege título pelo Flamengo como mais marcante da carreira

Jorge Jesus voltou a falar sobre o Flamengo. Em participação no evento “Portugal Football Summit”, o treinador português elegeu o título da Libertadores de 2019 como o mais marcante da carreira. Assim, ele destacou a virada no fim, com dois gols de Gabigol nos minutos finais, e comparou a competição com a Liga dos Campeões da Europa.

“Foi o titulo que mais felicidade deu e mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 perdíamos por 1 a 0 e, em dois minutos, ganhamos. Gabigol faz dois gols e foi uma emoção, num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo e era um sonho para eles. Foi marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é como a Liga dos Campeões na Europa”, disse Jorge Jesus.

Jorge Jesus teve uma passagem curta pelo Flamengo, mas vitoriosa. Afinal, foram 58 jogos, 44 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Além disso, conquistou cinco títulos: Brasileirão e Libertadores em 2019, Carioca, Recopa e Supercopa do Brasil em 2020. O treinador português, aliás, tem o melhor aproveitamento de um técnico na história do clube.

Em 2020, Jorge Jesus deixou o Flamengo para retornar ao Benfica. Contudo, não teve o mesmo sucesso de outras passagens. Depois, passou por Fenerbahçe, da Turquia, Al-Hilal e, agora, Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita. Sob o comando do Al-Hilal, inclusive, bateu o recorde de vitórias consecutivas no futebol e entrou para o icônico “Livro dos Recordes”.

