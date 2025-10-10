PH, Puma e mais oito: confira os jogadores do Vasco que já foram convocados - (crédito: Fotos: Rafael Ribeiro / CBF e Juan Razquin / AUF)

O Vasco teve dois de seus jogadores em campo nesta sexta-feira (10), durante a Data Fifa. Paulo Henrique estreou pela Seleção Brasileira, entrando aos 25 minutos do segundo tempo na vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. Puma Rodríguez iniciou a partida como titular do Uruguai no triunfo por 1 a 0 sobre a República Dominicana.

Além desses dois convocados, o Vasco conta com vários atletas em seu elenco que já representaram suas seleções nacionais. Para começar, Léo Jardim recebeu uma convocação de Dorival Júnior em março do ano passado, para os amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha. Daniel Fuzato, seu reserva, também vestiu a camisa da Seleção, ao ser chamado por Tite, em 2019, para os jogos contra Argentina e Japão.

No setor defensivo, três zagueiros do elenco já defenderam suas seleções. Robert Renan, por exemplo, foi convocado duas vezes por Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira, para os amistosos de 2023 contra Marrocos, Guiné e Senegal. Cuesta, por sua vez, acumula experiência com a seleção da Colômbia, tendo disputado 23 jogos – 21 deles como titular – desde 2021. Além disso, o uruguaio Maurício Lemos também já atuou pela Celeste Olímpica.

Coutinho é o único que disputou Copa do Mundo

No meio-campo, Philippe Coutinho se destaca como o jogador mais experiente do elenco vascaíno em termos de convocações. Afinal, o meia disputou 68 partidas pela Seleção Brasileira, marcou 21 gols e distribuiu nove assistências. Ele foi um dos protagonistas da Copa do Mundo de 2018 e teve papel fundamental na conquista da Copa América de 2019, atuando como titular.

Na linha de frente, o atacante Andrés Gomez foi chamado duas vezes para defender a seleção da Colômbia, com quatro partidas disputadas – duas em 2023 e duas no ano passado. Por outro lado, embora esteja escanteado no Vasco, Jean David tem presença frequente na seleção do Chile. O atacante soma 24 jogos, com 13 como titular, além de três gols e duas assistências.

Lista pode aumentar

Por fim, outros jogadores também estão no radar das seleções nacionais. Lucas Piton, por exemplo, apareceu em uma pré-lista da Itália, em 2023, para o Final Four da Liga das Nações. Da mesma forma, o jovem Rayan vem sendo monitorado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti, que pode incluí-lo em futuras convocações, especialmente com vistas à próxima Copa do Mundo. Philippe Coutinho também está sendo observado, mas possui chances mais remotas de ser lembrado.