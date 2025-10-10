Filho de Miguel ??ngel Russo faz gol na Argentina e rende homenagem

Um momento de profunda emoção ocorreu nesta sexta-feira (10) em partida do Clausura do Campeonato Argentino. Mais especificamente, no embate entre Newell’s Old Boys e Tigre, com participação do atacante Ignacio Russo.

Desde a última quarta-feira (8), o jogador da equipe de La Victoria vive um período de luto em razão da morte de seu pai, o técnico Miguel Ángel Russo. E quiseram os deuses do futebol que ele fosse presenteado com um momento perfeito para prestar merecida homenagem.

Com 21 minutos de partida, em um contrataque do Tigre, David Romero recebeu ótimo passe no lado esquerdo da grande área e rolou para Nacho Russo só completar pras redes. De imediato, o camisa 29 correu para a comemoração e desabou em um choro copioso, sendo efusivamente abraçado pelos companheiros.

Além do tocante momento, ele fez questão de exibir uma tatuagem com frase que ficou marcada na trajetória de Miguel Ángel Russo:

“Tudo se cura com amor.”

Contexto

A frase em questão foi dita pelo pai de Nacho, no ano de 2018, período em que trabalhava no Millonarios, da Colômbia. Ao falar sobre o primeiro momento de remissão do câncer na próstata, Russo atribuiu sua recuperação, durante entrevista coletiva, ao sentimento de amor que recebeu durante seu tratamento.

“Agradecido às pessoas, a Carlos Castro, que foi meu oncologista e trabalhou junto com a equipe de Buenos Aires. Também sou grato a Juan Ignacio Caicedo e Hugo Galindo Salón, porque foram eles que me atenderam aqui, em Bogotá. Fizeram tudo o que era necessário para que eu pudesse chegar a Buenos Aires e realizar a operação. Ao grupo oncológico da clínica El Country, que me deu muito amor. E tudo se cura com amor, nada mais. Então, a todos eles, muito obrigado“, disse o então comandante da equipe colombiana, entre lágrimas.