Freytes sofre com oscilação, mas ainda tem moral no Fluminense

Um dos reforços do Fluminense na temporada, Freytes ainda divide opiniões. Afinal, mesmo sendo o zagueiro que mais atuou no ano, o argentino tem oscilado entre boas e más atuações. Assim, a cada falha, como a que custou a derrota para o Mirassol, na última quarta-feira (8), o jogador volta a ser questionado.

No início do ano, Freytes apresentou dificuldades na adaptação. Mesmo assim, disputou oito jogos no Carioca sob o comando de Mano Menezes, mas acabou preterido por Ignácio na final diante do Flamengo. Contudo, a chave virou após a troca de treinador. Com a chegada de Renato Gaúcho, o jogador cresceu e se firmou.

Freytes viveu o seu melhor momento no Mundial de Clubes. O zagueiro atuou em cinco partidas e fez um gol — o seu único com a camisa tricolor. Dessa forma, o bom desempenho rendeu elogios até mesmo de Materazzi, campeão do mundo com a Itália em 2006, após a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, nas oitavas de final.

Apesar da falha contra o Mirassol, Freytes ainda goza da confiança do Fluminense. O zagueiro, que se firmou e roubou o espaço de Ignácio após a chegada de Renato Gaúcho, atuou os 90 minutos nos quatro jogos sob o comando de Zubeldía. Além disso, pesa a favor ser o único zagueiro do elenco e ter experiência como lateral.

