Craques de 94, Romário e Baggio se reencontram em Jogo das Estrelas no Maracanã

O Maracanã será o palco de um reencontro histórico nesta sexta-feira (10). Os craques Romário e Roberto Baggio, grandes protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994, voltarão a se enfrentar na “Partida do Coração”. O evento beneficente, que começa às 19h, celebra a amizade entre Brasil e Itália e reunirá uma constelação de campeões mundiais. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv. O principal objetivo do evento é promover a inclusão social por meio do esporte, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade convidados para formar uma torcida especial no estádio.

O reencontro entre o “Baixinho” e o “Divino Codino” revive a memória da decisão da Copa de 94, nos Estados Unidos. Naquela final, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato nos pênaltis. O título foi selado justamente quando Baggio, o principal jogador italiano, desperdiçou sua cobrança, chutando por cima do gol. Agora, mais de 30 anos depois, os dois ícones daquela geração estarão novamente em lados opostos, em um clima de festa e solidariedade.

Romário, Baggio e muito mais estrelas

Além dos dois protagonistas, a partida contará com um time de estrelas de fazer inveja. Pelo lado brasileiro, a lista de campeões mundiais é extensa. A equipe terá os tetracampeões de 1994, como Bebeto, Cafu, Ricardo Rocha, Aldair, Viola, Zinho e Jorginho. Os pentacampeões de 2002 também marcarão presença, com nomes como Lúcio, Edilson, Luizão, Júnior Penta, Juninho Paulista, Anderson Polga e Edmilson. O time brasileiro, aliás, ainda será reforçado por outros grandes ídolos de diferentes gerações, como Zico, Júnior, Careca o ex-goleiro Júlio César e até o tricampeão de 70, Gerson “Canhotinha de Ouro”.

A seleção italiana, por sua vez, também trará craques de peso para o confronto no Maracanã. Além de Roberto Baggio, o time contará com o carismático zagueiro Marco Materazzi, protagonista do título mundial da Itália em 2006. Outro campeão do mundo que estará em campo é o atacante Alessandro Altobelli, que marcou um dos gols na final da Copa de 1982. O time italiano terá ainda o ex-lateral Panucci, bicampeão da Liga dos Campeões por Milan e Real Madrid, além de outros nomes importantes como Perrotta, Zaccardo, Fiore e Amoruso. A expectativa, portanto, é de um grande espetáculo para os amantes do futebol.

