Athletic x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

A 32ª rodada da Série B apresenta um confronto de equipes em momentos opostos neste sábado (11). O Athletic recebe o Goiás às 16h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta para se afastar da zona de rebaixamento e o visitante, que perdeu fôlego e precisa vencer para se manter no G4.
O duelo é crucial para os dois times. O Goiás, que não vence há quatro jogos, vê os concorrentes se aproximarem perigosamente e precisa de um bom resultado para não correr o risco de deixar a zona de acesso. Já o Athletic, 15º colocado, quer aproveitar a goleada da última rodada para embalar e se distanciar da parte de baixo da tabela.
Onde assistir
A partida entre Athletic e Goiás, pela 32ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Athletic
O Athletic chega para a partida em seu melhor momento na competição e com a confiança em alta. A equipe mineira vem de uma vitória espetacular fora de casa, uma goleada por 4 a 1 sobre o Operário. O resultado levou o time aos 36 pontos, na 15ª posição, abrindo uma vantagem de quatro pontos para a zona de rebaixamento.
Embalado pela grande atuação, a tendência é que o time mantenha a base da equipe titular que conquistou a vitória na rodada passada. Sem novos desfalques mencionados, o técnico aposta no entrosamento e no fator casa para tentar surpreender um dos gigantes da competição e dar mais um passo rumo à permanência.
Como chega o Goiás
O Goiás chega a Minas Gerais vivendo uma fase ruim e precisando reencontrar o caminho das vitórias. A equipe Esmeraldina não vence há quatro partidas e tem perdido fôlego na reta final da Série B. Com isso, o time viu os concorrentes diretos encostarem na tabela, tornando a vitória fundamental para se manter no G4.
A boa notícia para o time é o retorno de três jogadores importantes que cumpriram suspensão na última rodada. Os atletas Brayann, Lucas Ribeiro e Jajá estão novamente à disposição do treinador. Com a volta do trio, o Goiás ganha mais opções para tentar quebrar a má sequência e se reabilitar no campeonato.
ATHLETIC X GOIÁS
Série B do Brasileiro – 32ª rodada
Data e hora: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei-MG
ATHLETIC: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e Welinton Torrão; Alessio Da Cruz, David Braga e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.
GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Messias e Willean Lepo; Juninho, Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Jean Carlos, Moraes e Anselmo Ramón. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
