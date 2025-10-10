Zé Rafael admite “momento complicado” no Santos

Próximo da zona de rebaixamento, o Santos vive uma semana cheia de preparação para o clássico contra o Corinthians. No momento, o Peixe ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, em uma campanha pior que no ano do rebaixamento.

O volante Zé Rafael, que chegou ao clube nesta temporada, sabe que o momento não é dos melhores. O jogador afirmou que o ano todo tem sido um grande desafio para o Alvinegro e acredita que a pausa da Data Fifa poderá proporcionar melhores ajustes no time.

“Desde o início do ano tem sido um desafio e encaramos assim. Agora de maneira mais séria porque passamos por um momento delicado. Estamos focados, sabemos o que temos que fazer para ter os resultados. Independente do adversário, faremos o que estamos treinando. Um período como a Data Fifa proporciona melhores ajustes. A equipe tem trabalhado e quer sair dessa situação o quanto antes. Não podemos olhar o adversário. Temos que encarar todo jogo como final”, enfatizou.

Zé Rafael sabe que o torcedor lembra do que aconteceu em 2023 com o momento atual. Entretanto, o volante destaca que ainda há tempo para a recuperação e que o time tem potencial para encaixar uma sequência positiva, começando pelo clássico contra o Corinthians.

“O momento é parecido com 2023. O que posso dizer é que temos nos esforçado. Ainda tem tempo. São 11 jogos para 5 ou 6 vitórias (para se manter na Série A). Ainda não encaixamos sequência de vitórias, mas temos capacidade para isso. Importante não é como começa, mas como termina. Acredito que vamos dar uma resposta e espero que seja já contra o Corinthians”, ressaltou.

Evolução com Vojvoda

O volante também aproveitou a oportunidade para valorizar o trabalho de Vojvoda. Zé Rafael apontou que houve uma evolução na equipe desde a chegada do argentino, mas que os resultados ainda não apareceram como esperado.

“Todos nós percebemos a evolução desde que o Juan chegou. Faz parte do processo. Todo trabalho tem um período de processo até os resultados aparecerem. No futebol tudo é imediato, mas confiamos no trabalho, no que tem sido feito. O processo está sendo feito e o resultado será consequência do trabalho”, pontuou.

